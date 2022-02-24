Edirne ve Kırklareli'nde servis kazası: 10 işçi yaralandı

Kırklareli'nde meydana gelen kazada işçi servisi seyir halindeki bir otomobil ile çarpıştı. Kavaklı Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada otomobildeki şoför ile serviste olan 5 işçinin yaralandığı belirtildi. Kazada yaralanan işçiler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de ise işçi servisinin bir kamyonete çarpması sonucunda meydana gelen kazada 5 işçinin yaralandığı belirtildi. Edirne-Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda Sinanköy mevkiinde meydana gelen kazada, aracın işçileri Domurcalı Organize Sanayi Bölgesi'ne götürürken kamyonete çarptığı ifade edildi.

Kazada yaralanan işçilere yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçiler Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.