Edirne Valiliği Türkiye girişlerdeki yeni düzenlemeleri duyurdu

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın ülkeye kara, hava, deniz sınır kapılarından girişlerle ilgili 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kararlar aldığını ve ülkeye girişlere ilişkin daha önceki uygulamaların yürürlükten yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur dışındaki ülkelerden gelenlerden en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair resmi belge ibraz etmeleri durumunda negatif sonuçlu PCR test raporu istenmeyecek, karantina tedbiri uygulanmayacak.

Edirne Valiliği'nin açıklamasında şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığımızca ülkemizin kara, hava, deniz sınır kapılarımızdan girişlerle ilgili 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmış ve ülkemize girişlere ilişkin daha önceki uygulamalar yürürlükten kaldırılmıştır.

Ülkemize Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliğimizce belirlenen öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı istenecektir.

İkinci ve üçüncü paragrafta ifade edilen ülkelerin dışındaki ülkelerden Edirne’de bulunan sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde ise; en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya Türkiye’ye girişten önce azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

İkinci paragrafta sayılan ülkelerden gelenler hariç olmak üzere tüm sınır kapılarımızdan ülkemize yapılacak girişlerde kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. ve gerekirse karantina ve tedavi tedbirleri uygulanacaktır.

Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Hindistan mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacaktır.

İçişleri Bakanlığı Genelgesinin 6. maddesi gereğince; dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

Öte yandan bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada sınır kapılarımızda düşük ücretli hızlı PCR testi yapılacağı yönünde haberlerin yer aldığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından izin ve ruhsat verilmiş PCR testlerinin dışında PCR testi yapılması mümkün olmayıp, bu yöndeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır.

Türkiye giriş yapmak isteyen kişilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için resmi kurumlar dışında yapılan açıklama ve beyanatların esas alınmaması önem arz etmektedir.

Sınır kapılarımızdan geçişler, 31.05.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi esaslarına göre 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konularak yürütülecektir."