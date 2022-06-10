Edebiyatçılar Mine Kırıkkanat'ın intihal iddiasını inceledi, rapor açıklandı

Mine Kırıkkanat, Elif Şafak'ın 2002'de yayınlanan 'Bit Palas' romanına intihal davası açmış ve kitabın toplatılmasını istemişti. Kitap toplatma talebi reddedilirken Doğan Kitap'tan yapılan açıklamada "İki kitapta da apartman, çöp ve kediler var diye intihal iddiasında bulunmak sadece kasıtlı, zoraki, art niyetli değil, bir o kadar acıklı ve gülünçtür" denilmişti.

Doğan Kitap, iki romanı da yazar, eleştirmen ve edebiyatçılara sordu. Mine Kırıkkanat’ın Sinek Sarayı ve Elif Şafak’ın Bit Palas romanlarını arka arkaya okuyan yazarlar birer de rapor yazdılar.

Asuman Kafaoğlu Büke, Müge Sökmen, Valérie Gay-Aksoy ve Mine Krause gibi isimlerin hazırladığı raporlarda intihal olmadığı vurgusu yer aldı.