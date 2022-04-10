Eda Nur Kaplan’ın failinin 13 ayrı suç dosyası var

Ankara’da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a tecavüz ederek, intihara sürükleyen Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan yargılandığı davanın 22 Mart’ta görülen 4’üncü duruşmasında Yusuf Güzelyurt tahliye edildi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Zemo Ağgözün'ün haberine göre, Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Güzelyurt’un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza atma adli kontrol şartıyla tahliyesinin ardından Güzelyurt’un adli sicil kaydına ulaşıldı

Başka bir suçtan tutuklu olduğu öğrenilen Güzelyurt’un 2008’den bu yana sürekli hakkında davalar açıldığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan adli sicil kaydında, Güzelyurt hakkında aralarında ağır ceza mahkemelerinde de açılan toplam 13 davanın olduğu görüldü.

13 ayrı dosya

Güzelyurt'un, İskenderun 2, 3 ve 7’nci Asliye Ceza Mahkemeleri’nde birer, İskenderun 6’ncı ve 5’inci Asliye Ceza Mahkemeleri’nde ikişer dosyası var. Güzelyurt'un, İskenderun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ankara 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ve Hatay 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ise birer dosya mevcut.



Güzelyurt’un hakkında açılan üç davada “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararıyla serbest bırakıldığı görüldü. Bu mahkemeler, İskenderun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İskenderun 3 ve 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi.

Yaralama, nitelikli dolandırıcılık

Güzelyurt hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “tehdit”, “yaralama” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından davalar açıldı.

Ne olmuştu?

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz 2021 tarihinde Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu’nun tecavüzüne maruz kaldığını belirterek, şikayette bulundu. Faillerden Ardıçoğlu’nun “delil yetersizliği” gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılması üzerine Kaplan, 7 Ağustos 2021’de annesine mesaj gönderip yaşamına son verdi. Kaplan, yaşamına son vermeden önce, faillerden Yusuf Güzelyurt da “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Güzelyurt’un serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ardından iki fail tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, iki sanık hakkında “Nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Aşkın Kaya hakkında ise takipsizlik kararı verildi.



Davanın bir sonraki duruşması 15 Nisan'da görülecek.