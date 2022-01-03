Eczanelerde kuyruk var: Sebebi vaka artışı ve ilaç yokluğu

İstanbul’da bazı ilçelerde haftasonu nöbetçi eczane önlerindeki kuyruklara ilişkin İstanbul Eczacı Odası’ndan açıklama geldi.

Hastane acil servislerindeki kuyrukları hatırlatan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan eczanelerdeki kuyruklara koronavirüs ve grip salgınında vakalardaki artışın ve eczanelerdeki ilaç yokluğunun yol açtığını belirtti.

Özcan “Şu anda nüfusun çok yoğun olduğu bölgelerdeki nöbetçi eczanelerde bir hasta yoğunluğu söz konusu. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle çocuklar arasında son birkaç haftadır Influenza dediğimiz grip salgını vakaları çok artmış durumda. Şu anda bir hastaneye gitseniz acillerdeki hasta yoğunluğunu sizler de görebilirsiniz. Buralarda da bekleme süreleri maalesef 2-3 saati bulabiliyor. Ama eczaneler özelinde bizim ayrı bir sorunumuz var. Aylardır bahsettiğimiz piyasada bulunmayan ilaçlar sorunu gittikçe eczacılarımızın elini kolunu daha da fazla bağlıyor. Özellikle nöbetlerde hem hasta sayısının fazlalığı ama bir yandan da ilaçları temin edememe sıkıntısı nedeniyle vatandaş ile eczacı karşı karşıya gelmiş durumda” dedi.

Firmalar Şubat'ı bekliyor, piyasaya ilaç vermiyor

Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları her yıl şubat ayında ilaç fiyatlarında uygulanacak Avro kurunu belirliyor. İlaç firmalarının satacağı ithal ilaçların fiyatları bu sabit kur üzerinden hesaplanıyor. Geçen yıl sabit Avro kuru 4,57 olarak belirlenirken güncel Avro kurunun 15 liranın üzerinde seyretmesi nedeniyle firmalar birçok ilacı piyasaya sürmeyerek yeni belirlenecek kur için Şubat ayını bekliyor. Olan ise ilaca erişemeyen hastalara oluyor. Eczacılar da firmaların kâr hırsları nedeniyle ilaç hizmetini sürdüremedikleri için hem hastalarla karşı karşıya getirildiklerini hem de işlerini yapamadıklarını dile getiriyor.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan konuyla ilgili soL’un sorularını yanıtladı:

Nöbetçi eczaneler önünde kuyruklar neden kaynaklanıyor?

Birkaç aydır söylüyoruz ilaçlar yeterli derecede yok, bazıları hiç yok diye. Bu ilaçların yokluğu da şu anda nöbetlerdeki sıraları artıran bir etken. Yani hasta ilacını buradan almaya geliyor, burada bulamıyor diğer nöbetçi eczaneye gidiyor. Hastalar maalesef oradan oraya dolaşmak zorunda kalıyorlar. Bu ilaçlar nöbete özel yok değil, normal günde de yok. Ama tabii nöbetlerde daha az eczane açık olunca bu vatandaşla eczacıyı karşı karşıya getiriyor. Hep beraber mağduruz yani.

Ne kadar zamandır ilaç yokluğu var?

Eylül'ün sonlarından itibaren başladı hâlâ da artarak devam ediyor. Şubat ayındaki fiyat güncellemesinden sonra muhtemelen firmalar bu ilaçları piyasaya vermeye başlayacaklardır biraz daha fazla şekilde. O zamana kadar bu sıkıntı yaşanacak. Talihsizlik, aslında beklenmeyen bir şey de değil tabii, salgının da üstüne binmesi bunun. Vakaların artması… Omikronun belirtileri de zaten gribe benzer, aynı hasta oraya gidiyor, acile gidiyor, orada test yapılıyor, ya o çıkıyor ya bu çıkıyor ama onun da yoğunluğu birlikte hepsi hastanelerde kuyruklar 2-3 saati buluyor. Hastaların hastane dışına kadar sıralandığı görüntüler var bizde.

Bir taraftan da grip salgını mı var?

Evet grip salgını var. Bahsettiğim kuyruklar ağırlıklı grip salgınından kaynaklı hasta artışı. Hepsi birbirine girmiş durumda şu anda.

Ama eczanelerde ilaç yokluğu her hastaya ayırdığımız süreyi de uzatıyor. Bakıyorsunuz, (reçetedeki ilaçlardan) 5 taneden 3’ünü veriyorsunuz olmuyor, doktorla irtibata geçiyorsunuz, onun yerine şunu verelim mi gibi, reçeteyi düzeltilmesi için gönderiyorsunuz, tekrar geri geliyor hasta, yani bunların hepsi ekstra bir vakit. Dolayısıyla sırada bekleme süresi de uzuyor o zaman. Bu da ilaç yokluğuna bağlı ekstra bir durum.

Şu anda toplam kaç ilaç bulunamıyor ve bunlar arasında muadili olmayan ilaçlar da var mı?

Eylül ayı - Ekim sonu 645 ilaçtı. Şu an bine yaklaştı. Bazı ilaçlardan çok az ve yetmeyecek şekilde geliyor ve anında bitiyor. Durum bu şu anda.

Muadili de olmayan kaç ilaç yok şu anda? Öyle bir sayı var mı elinizde?

Sayı olarak söyleyemem ama şöyle söyleyebilirim: Basit ilaçlar var çocuklarda kullanılan, onların muadillerinde de sıkıntı var zaten. Artık o yolları da tüketmiş durumdayız yani. Zaten o yolu biz eczacı olarak her zaman kullanıyoruz ama muadillerde de olmayınca çözümsüz kalınıyor.

Firmaların ilaçları piyasaya sunmamasından kaynaklanan sorunu eczacılara yüklemek isteyen ve eczacıları “stokçulukla” itham eden bir kesim var. Eczanelerde bu nedenle bir gerilim yaşanıyor mu? Bu konuda halkı nasıl bilgilendiriyorsunuz?

Eczanelerde ilacın olup da verilmemesi durumu asla sözkonusu değil. Stokçulukla alakalı söylenen şeylerin hiçbirisinin aslı astarı yok. Bizim elimize ne gelip ne gittiği, ne satıldığı tamamen kayıt altında. Eczanesinde olan bir ilacı tercih eder mi hiçbir eczacı kavga edip vermemeyi? Kuyrukları görüyorsunuz. O yüzden bu akla mantığa sığacak bir şey değil. Asla da doğru değil, yalan… Ama bu söylemler ne yapıyor? Hastalarla bazı tartışmalara neden oluyor mu? Oluyor. Biz bir de bunları anlatmak durumunda kalıyoruz. İşimizi yapmak yerine başka şeylerle vakit kaybediyoruz aslında. Üstüne ilacını da veremiyoruz hastaya.

Sorunun Şubat ayında çözülmesini bekliyor musunuz?

Şubat'ın ortalarından sonra ancak çözülebilir. O da tamamen hükümetin ilaca açıklayacağı zam oranıyla firmaların bu zammı yeterli bulup bulmamasıyla alakalı. İlaç üretici firmalarından bahsediyorum. Çünkü onlar tamamen kâr/zarar mantığıyla baktığı için kâr elde edemeyeceği bir zam oranını alırsa aynı şekilde devam edebilir.