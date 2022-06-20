Eczane çalışanlarına saldırıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Ataşehir’de bulunan nöbetçi eczaneye giden bir saldırgan, eczane çalışanlarına saldırıp ölümle tehdit etmişti.
Eczacı Ayşenur Ören'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli E.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne gönderilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından ‘tehdit’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, ifade işlemleri tamamlanan şüphelinin “tehdit” suçundan tutuklanmasına karar verdi.