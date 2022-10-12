Eczacıların mitingi öncesinde gelen Erdoğan'ın kararnamesine tepki

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranlarında değişikliğe gidildi. Fiyatı 100 liraya kadar olan ilaçlarda yüzde 25 olan kâr payı yüzde 28'e çıkarıldı.

Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 100 liraya kadar olan ilaçlarda eczacı kâr oranı yüzde 25’ten 28’e yükseltildi. 100 ile 200 lira arasındaki fiyatlanan ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16’dan yüzde 28’e çıkarıldı. 200-400 lira arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12’den 18’e, 400 lira üzeri ilaçlarda ise eczane kârı yüzde 12’den 13’e çıktı.

Ecza depolarının kâr oranlarında ise değişikliğe gidilmedi. Karar, bugünden itibaren geçerli olacak.

'Sadece bir pansuman olarak değerlendirilebilir'

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, alınan karara ilişkin, “Dün gece gerçekleştirilen ilaç fiyat kararnamesi maalesef eczacıların taleplerini karşılamaktan çok uzak bir kararname. Eczacılar olarak mesleğin geleceğini garanti altına alacak düzenlemeler istiyoruz. Bu sadece bir pansuman olarak değerlendirilebilir. Yaklaşık 20 yıla yakındır anlamlı güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinde yapılan bu güncellemelerin maalesef eczacıların mevcut hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak seviyede bir iyileştirme olmadığı görülüyor” dedi.

'Eczacı taleplerini karşılamaktan çok uzak'

ANKA'nın aktardığı habere göre, Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Tam mitingin birkaç gün öncesine de denk gelmesi, burada miting ile ilgili eczacıların gücünü zayıflatmaya yönelik bir argüman olarak gözükmekte. Eczanelerde özellikle son yıllarda yaşanan enflasyon, kira, elektrik paralarındaki, eleman giderlerindeki artışla beraber eczacı karlılıklarının süratle düşüyor olması eczane ekonomilerini çok ciddi sıkıntıya sokmuştu. Önümüzdeki süreç içerisinde de Türk Eczacılar Birliği’nin ‘2 eczaneden 1’i kapanacak durumda’ açıklamaları da mevcut.

Bugün geldiğimiz noktada birçok eczanenin kredi ile ayakta durduğu son derece açık ve net bir şekilde ortada gözüküyor. Bu nedenle eczanın meslek geleceğini garantiye alacak düzenlemelerin sağlanması gerekiyor. Bu yapılan düzenlemedeki o barem artışlarının muhakkak her yıl düzenli şekilde enflasyon veya ilaca gelen zamla beraber yeniden güncellenmesi, bunun fiyat kararnamesinde yer alması gerekiyor. Bu anlamda yapılan değişiklik maalesef eczacı taleplerini karşılamaktan çok uzak bir görüntüde.

'İlaç yoklukları çok ciddi bir şekilde devam ediyor'

Kamudaki ve kamudan emekli meslektaşlarımızın özlük haklarının hiçe sayıldığı bir dönem yaşıyoruz. Son yapılan sağlık hizmetleri ek yönetmeliğinde maalesef eczacılar yok sayıldı. Burası ile ilgili de bir düzenlemenin olmadığını görüyoruz. Bizim temelimizde yer alan ilaç yoklukları da ülkemizde çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Sayısı her geçen gün artan niteliksiz eczacılık fakültelerinin açılışına da bir ‘dur’ denilmesi gerekiyor. Bu konuda da atılan herhangi bir adım görmemekteyiz. Bu nedenle eczacılar 16 Ekim Pazar günü Tandoğan’da Büyük Eczacı Mitinginde bir araya gelecekler ve orada haklılıkları ile ilgili seslerini duyurmaya çalışacaklar.”