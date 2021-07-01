Eczacılardan YÖK eylemi

Türk Eczacıları Birliği’nin çağrısıyla Türk Eczacıları Birliği yöneticileri, Türkiye’nin dört bir yanındaki Bölge Eczacı Odası’ndan gelen yöneticiler, eczacılar, eczacılık fakültesi öğrencileri son yıllarda sayıları hızla artan eczacılık fakültelerine karşı seslerini duyurmak amacıyla Ankara’da bir araya gelerek Ulus Atatürk Anıtı’nda bir basın açıklaması yaptı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, basın açıklamasına şu sözlerle başladı:

“Türk Eczacıları Birliği olarak bir meslek örgütü olarak neden buradayız? Halkı, kamuyu, eczacıyı koruyan bir yapı olduğumuz için buradayız. Gençlerimizi, eczacılarımızı koruyan bir yapı olarak buradayız. Daha önce YÖK önüne çelenk bırakmayı planlamıştık. Ama Ankara Valiliği’nden gelen yazıyla şimdi Ulus Heykeli önündeyiz. Bizim sesimiz, buradan da halka karışır, YÖK'ün içine ulaşır. O yüzden, buradayız. Buradayız çünkü işsiz ve geleceksiz kalmak istemiyoruz.”

Planlama yapılmadan, altyapı olmadan, bilimsel olmayan, sırf siyasi yaklaşımlarla bazı mesleklerde enflasyon yaratıp, ihtiyaç olan mesleklerde hiçbir şey yapılmamasını kabul etmediklerini ifade eden Çolak: “En son kurulan eczacılık fakültesi ile eczacılık fakültesi sayısı 57’ye ulaşmış oldu. Biz yıllardır açılan her yeni eczacılık fakültesinde isyanımızı dile getirdik. Ancak sesimize kulaklar, isteklerimize kapılar kapatıldı. Biz eğitime ya da eğitim olanaklarının artmasına karşı değiliz. Ancak plansız eğitime karşıyız. Güvencesizliğe karşıyız. İşsizliğe karşıyız. Plansızlığa, programsızlığa karşıyız. Gençlerimizin geleceğinin çalınmasına karşıyız. Halkın sağlığını savunuyoruz. Eczacının geleceğini savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasında, Türk Eczacıları Birliği’nin talepleri de sıralandı. Söz konusu talepler ise şu şekilde: