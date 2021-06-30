Eczacılar siyah çelenk bırakacak: Salgınla mücadele edebiliriz ama işsizlikle değil!

Eczacılar, Türkiye’nin dört bir yanından yöneticileri ile Ankara’da, Bölgelerarası Toplantı’da bir araya geliyor.

Türk Eczacıları Birliği’nin çağrısıyla 54 Bölge Eczacı Odası, eczacılık fakültesi öğrencileri, eczacı vekiller ve eczacılar mesleklerinin geleceğine sahip çıkmak üzere 1 Temmuz Perşembe günü, saat 13.00’te Ulus Atatürk Heykeli’nde buluşacak.

Her geçen gün sayısı artan eczacılık fakültelerine, buna bağlı olarak eczacılık mesleğinin işsizlik tehlikesi ile karşı karşı olmasına karşı seslerini duyurmak adına siyah çelenklerini bırakacak.