Eczacılar mitinge hazırlanıyor: 'İlaç yoklukları eczane yokluklarına dönüşmesin'

Türk Eczacıları Birliği, Ekim ayında yapacağı büyük eczacı mitingi öncesinde sosyal medya kampanyası ile eczacıların sorunlarına dikkat çekti. Birlik, sosyal medya kampanyasını duyurmak için bir video hazırlayarak, "Her iki eczaneden biri, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya" olduğunu bildirdi.

Türk Eczacıları Birliği, kapanma tehdidi yaşayan eczanelere ilişkin hazırladığı videoyu bu akşam saat 20.00’de “#EczacıyaHakEttigiDegerVerilmelidir” etiketiyle paylaşacak.

Sosyal medya kampanyasında eczacılar, “İlaç yoklukları eczane yokluklarına dönüşmesin. Eczacıya hak ettiği değer verilsin” mesajı verecek.

Türk Eczacıları Birliği, miting hazırlıklarını değerlendirmek için bölge eczacı oda başkanlarından oluşan 3. Başkanlar Danışma Kurulu’nu da yarın Ankara’da toplayacak.

Birlik, başlatacağı sosyal medya kampanyasını yayınladığı bir video ile duyurdu. Birliğin paylaştığı videoda şunlar denildi:

“Bugün reçetenizdeki ilacı bulmakta zorlanıyorken yarın en yakın sağlık danışmanınız, eczacınızı her zamanki yerinde bulamayabilirsiniz. Çünkü, eczacılar artan işletme maliyetleri görmezden gelinen ve karşılanmayan ekonomik hakları nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. Her iki eczaneden biri, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. İlaç yoklukları, eczane yokluklarına dönüşmesin. Eczacıya hak ettiği değer verilsin. Eczanelerimiz yaşasın.”