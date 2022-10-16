Eczacılar miting için hazırladıkları 60 bin kumanyayı Bartın'a gönderdi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde, 14 Ekim akşamı meydana gelen patlamada 41 işçi yaşamını yitirdi. Facianın ardından Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczacıların sorunlarını anlatmak için 16 Ekim günü, Ankara'da yapılacak "Büyük Eczacı Mitingi"ni iptal etti.

TEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, miting için hazırlanan 60 bin kumanyanın, Bartın'a gönderilmesi için Kızılay ve Ankara Valiliği'ne teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Eczacı Mitingimiz için hazırladığımız 60.000 kumanya, maden ocağı patlamasının gerçekleştiği Bartın ilimizdeki yetkililere ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ankara Valiliği'ne teslim edilmiştir. Bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğiyle bir kez daha Bartın'a ve tüm milletimize geçmiş olsun."