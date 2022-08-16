Eczacılar Ankara'da miting düzenlemeye hazırlanıyor

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde kamuda çalışan eczacılara haksızlık yapıldığını söyledi.

“Biliyorsunuz eczacılık, eczanelere sıkıştırılamayacak kadar geniş bir alan. Eczacılık fakültesi mezunları, özel sektörde, kamuda, birçok alanda aktif olarak görev yapmaktalar. Bu alanlardan biri de kamu eczacılarımızdır” diyen Kılıçcıgil, şöyle konuştu:

'Hep birlikte eylemlilik süreci başlatacağız'

“12 Ağustos’ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönergesi’nde çok büyük bir haksızlığa uğradı, buradaki meslektaşlarımız. Burada, hak ettiklerinin alınması noktasında bizler de Türk Eczacıları Birliği olarak yanlarında olacağız. Bu alandaki eczacılarımızın özellikle pandemi döneminde çok büyük emekleri oldu. Dezenfektan bulamadıkları dönemde, hastanelerde kendilerine ufak laboratuvarlar kurup bunların üretimini sağladılar. Teşekkür edilmesi gereken ve bugün pandeminin biraz rahatladığı dönemde haklarının teslim edilmesi gereken bir meslek grubu olarak maalesef göz göre göre haksızlığa uğradıklarına şahit oluyoruz. Bunu üzülerek görüyoruz. Bunun karşılığında da bizler, kamudaki meslektaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Hep birlikte bir eylemlik sürece başlayacağız.

'Eczane kapatma eylemine giden bir süreci başlatacağız'

Vitrinlerimiz siyaha döndüreceğiz, önlüklerimize siyah kurdeleler takacağız, belki siyah önlük giyeceğiz. Vatandaşa, eylemlilik sürecinin onları da içerdiğini anlatacak, onlarla bu yolda diyaloğumuzu geliştirecek adımlar atacağız. Daha sonra Ankara’da eczacı mitingi düzenleyeceğiz. Türkiye’nin her yerinden eczacılarımızı Ankara’da bir mitinge davet edeceğiz. Daha önce bunu yapmıştık, çok da ses getirmişti. O mitingin benzerini Ankara’da yapmayı planlıyoruz. Hâlâ bu söylediklerimiz dikkate alınmazsa, adımlar atılmazsa maalesef eczane kapatma eylemine giden bir süreci başlatacağız. Biz bunu yapmak istemiyoruz ama artık bu kadar yapmış olduğumuz mücadeleye yetkilerden yanıt alamazsak da mecburen eczane kapatarak sesimizi duyurmaya çalışacağız. İnşallah o raddeye kalmadan sorunlarımız yetkililer tarafından değerlendirilerek çözüme kavuşturulur.” (ANKA)