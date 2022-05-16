Eczacıbaşı'dan seçim yorumu: Bir tüccar gibi davranmak lazım

Bozüyük'te yeni üretim tesisi açılışında Sözcü'nün sorularını yanıtlayan Eczacıbaşı Holding'in patronu Bülent Eczacıbaşı, yaklaşan seçim süreciyle ilgili “Her zamanki gibi dikkatli olup işleri iyi yönetmek lazım. Müdebbir (işin arkasını ve sonunu düşünerek hareket eden) bir tüccar gibi davranmak lazım” açıklaması yaptı.

Bu dönemde tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de enflasyonun öne çıktığına dikkat çeken Eczacıbaşı “Dünyada enflasyonun yükselmesi, tabii ki savaşı da unutmayalım onun da yarattığı kopukluklar, lojistik zorluklar. Bütün bunlarla şirketler karşı karşıya. Enerji konusu her zaman gündemde her zaman önemli. Bunlar kuruluşların sürekli gündemlerinde olan ve çözmeye uğraştıkları sorunlar. Bizim için de öyle. Tabii ki sorunlar var ekonomide ama biz yatırımlarımıza devam ediyoruz.” dedi.