Eczacı Odası Başkanı'na saldırı: Saldırgan serbest, oda üyeleri tepkili

Mersin'de bir kişi, yakınının eczane açmak için yaptığı başvurunun mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine otomobilinin önünü kestiği Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır'a saldırdı.

Sağır'ın kullandığı otomobil 28 Ekim Cuma günü Eğriçam Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı'nda B.E. tarafından durduruldu. B.E, Sağır'ı darp etti.

Sağır'ın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, B.E.'yi gözaltına aldı. B.E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Mersin Eczacı Odası üyeleri, oda binasının önünde düzenledikleri basın açıklamasında Sağır'a yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada "Mersin Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Özgün Sağır’a mevzuata aykırı bir şekilde eczane açmak isteyen ve dosyası reddedilen bir eczacı yakını tarafından 28.10.2022 Cuma günü aracının önü kesilerek yapılan fiziki saldırıyı nefretle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, mesai saati bitişi sonrası 13.10 sularında aracıyla takip ettiği Oda Başkanımızın aracının önünü keserek araç içinde ve dışında darp ettikten sonra çevredeki vatandaşların müdahalesiyle aracına binerek olay yerinden kaçmıştır" denildi.

Açıklamada "Ne yazık ki şikayetimiz üzerine yakalanan şahsın, yaşanan diğer birçok şiddet olayındaki gibi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını öğrendik. Yapılan saldırı sonrası emniyet birimleri ve adli mercilerde hukuki işlemler devam etmekte olup, saldırgan gerekli cezayı alıncaya kadar sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini ve bu türden saldırıların yasalar ve mevzuat çerçevesinde yürüttüğümüz muvazaa ile mücadeleden bizi alıkoyamayacağını herkesin bilmesini isteriz. Mesleği ve meslektaşlarımızı savunmaya yönelik çalışmalarımızın karşısına çıkacak bu ve benzeri şiddet eylemlerinin, mücadelemizin meşruluğunu onaylamak ve birlikte mücadele azmimizi güçlendirmekten başka bir işlevi olmayacaktır. Mersin Eczacı Odası Başkanımız Uzm. Ecz. Özgün Sağır şahsında Odamıza yapılan saldırıyı nefretle kınıyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de eczacı odalarının, kanunların kendilerine verdiği görev gereği mesleki ve etik değerleri korurken şiddet eylemleriyle karşı karşıya kalmalarının kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada "Her gün ülkenin farklı bir yerinde gerçekleşen bu şiddet eylemlerine artık dur demenin zamanı çoktan geldi de geçiyor. Bu noktada sorumluları görevlerinin gereğini yapmaya, kime karşı yapılırsa yapılsın bu şiddet eylemlerini durdurucu önlemleri almaya çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada "bu türden alçakça saldırıların mesleki ve etik değerleri korumak için mücadele eden" odalara geri adım attırmayacağı ifade edildi.