The Economist: Tüm oklar onu işaret ediyor

İngiliz ekonomi dergisi The Economist, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu manşetine taşıdı. Dergi, "İttifak henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadı. Ancak tüm oklar Kılıçdaroğlu’nu işaret ediyor" diye yazdı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtemel rakibiyle tanışın" denilen dergide, "Kemal Kılıçdaroğlu hayatının en büyük mücadelesine hazırlanıyor" sözlerine yer verildi.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dikkat çekilen makalede, "CHP lideri iyi bir cumhurbaşkanında olması gereken özelliklere sahip olsa da hâlâ iyi bir aday olduğunu ispat etmesi gerekiyor" ifadesi kullanıldı.