Ecem Koyunlu, kendisini taciz eden 400 kişiyi mahkemeye verdi

Oyuncu ve şarkıcı Ecem Koyunlu, sosyal medyadan kendisine cinsel içerikli mesaj yollayan 400 kişiyi şikâyet etti.

Erkek ve kadınlara ait özel görüntüler atılarak tacize maruz kaldığını belirten Ecem Koyunlu'nun şikâyeti sonrası sosyal medya üzerinden tacizde bulunan bir şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Koyunlu dilekçede, 'Facebook üzerinden mesaj yoluyla çıplak kadın ve cinsel organ fotoğrafları gönderildi. Fotoğraflar üzerinden tacize maruz kaldım' şeklinde konuştu. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcılık soruşturma kapsamında oyuncuya gönderilen fotoğrafları inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde fotoğrafların cinsel taciz içerikli olduğu belirlendi. Fotoğrafları attığı belirlenen şüpheli Mehmet V.'nin ifadesine başvuruldu. Şüpheli söz konusu cinsel içerikli fotoğrafların kendisi tarafından gönderildiği itiraf ederek pişman olduğunu dile getirdi.

Yürütülen soruşturma sonunda Mehmet V., hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.