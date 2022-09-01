Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden şikâyetçi oldu: Mal kaçırma iması...

Ece Erken geçen ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den şikâyetçi oldu. Erken, Kocadereli'nin kendisi hakkında mal kaçırdığı imasında bulunması sebebiyle dava açılmasını talep etti.

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İddiaya göre Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edilmiş ardından ortada bir miras kavgası olduğu ortaya çıkmıştı. Ece Erken'in "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumuna ise eski eş Benan Kocadereli bir magazin programında program yorumcusuna gönderdiği öne sürülen mesaj ile karşılık vermişti. İddialara göre mesajda "Yok öyle bir şey, her şey bilgim dahilinde. Mal kaçırma değil onun adı. Her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi. Davalar da devam ediyor" ifadeleri yer alıyordu.

Sabah gazetesinden Büşra Çoban’ın haberine göre, Ece Erken avukatları aracılığı ile şikâyette bulunarak Benan Kocadereli'den davacı oldu.

Ece Erken'in avukatları dilekçede, "Yapılan hareket, daha önce reddi miras yaptığını açıklayan ve eşinin terekesine ilişkin herhangi bir talebinin bulunmadığını açıklayan müvekkilimizin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmeye yöneliktir" diyerek Benan Kocadereli hakkında kamu davası açılmasını talep ettiler.