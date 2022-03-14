Ebru Cizdam'ın son görüntüleri ortaya çıktı: Lüks otelin koridorunda sürükleyerek odaya sokmuş

Ebru Cizdam'ın Beşiktaş'taki bir otelin 7. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikahlı eşi Özgür A.'nın otel koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı. Otelin 7'inci katında buluna güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Özgür A.'nın Ebru Cizdam'la kavga ettikleri ve genç kadının kaçtığı görülürken, odaya giren Özgür A.'nın daha sonra oteldeki odadan çıkarak imam nikahlı eşini zorla odaya soktuğu belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Emniyet güçleri tarafından görüntülerde yapılan incelemelerde Özgür A. ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00:56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıktığı görünüyor.

Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür A.'nın eşini yerde sürüklediği ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçiyor.

Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde birşeyler aradığı belirlenen Özgür A. bir süre sonra odaya giriş yapıyor. Ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülüyor.

Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.