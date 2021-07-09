Ebeveyn Okulu'nda bu hafta: Genç yetişkinlik

soL TV'de her Cuma yayınlanan Ebeveyn Okulu programında bu hafta Uzm. Psk. Burak İsmanur ve Dr. Nevin Eracar 'Üretken bir çağ: Genç yetişkinlik' başlığıyla söyleşilerine devam ediyorlar.

Ülkemizde son dönemde daha çok kriz ve umutsuzluk yılları olarak görülebilecek genç yetişkinlik yılları yaşamı kurma endişesi ile karakterize oluyor çoğu zaman. Bağımsızlık ve bağlanma dolayısıyla bireysellik ve toplumsallık temaları da genç yetişkinlik döneminin önemli kavramları... Hem bugünü belirleyecek hem de geleceği inşa edecek olan bu dönemdeki insanlarımız; cesur, girişken ve umutlu olmalı! Bunun için çocukluk ve ergenlik döneminin sağlıklı geçirilmesi de elbette önemli. O halde bugünün anne-babaları çocuklarının geleceği için neler yapmalı, onlara nasıl yaklaşmalı?

soL TV'de yayında: