Ebeveyn Okulu: 3-5 yaş dönemi neden kritik önemde?

soL TV'de Ebeveyn Okulu programında bu hafta insanın gelişiminde en temel özelliklerin ilerlemesinde kritik öneme sahip 3-5 yaş dönemi ele alınıyor.

Bu dönemde çocuğun genel durumu, anne-baba tutumlarının çocuğun gelişimine etkileri hakkında Uzm. Psk. Burak İsmanur ve Dr. Nevin Eracar söyleşilerine devam ediyorlar.

Ayrıca pandemi döneminde bu yaş dilimindeki çocuklar ve ebeveynlerinin yaşadıkları üzerinden çocukla iletişimde basitçe neler yapılması gerektiği konusunda da önerilerde bulunuyorlar.

Ebeveyn Okulu soL TV'de yayında: