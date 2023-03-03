e-Devlet'te EYT için yeni düzenleme

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

e-Devlet'te EYT başvuruları için düzenleme yapıldı. Buna göre, e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına yönlendirecek.

e-Devlet'te arama çubuğuna EYT yazdıktan sonra "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz. Buradan 'Yeni Başvuru' adımından sizden istenen gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

EYT emeklilik başvuruları e-Devlet dışında il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek.

Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda uyardı.