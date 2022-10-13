e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet sisteminde aklınıza gelmeyen ya da varlığından haberdar olmadığınız bir alacağınız olabilir.Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor.

Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor.

Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi`nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.