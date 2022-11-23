Düzce'deki depremde yaralı sayısı belli oldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede, depremin ardından en büyüğü 4,2 olmak üzere onlarca artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD, meydana gelen depremde Düzce'de 32, İstanbul'da 1, Zonguldak'ta 1, Bolu'da 1 kişi olmak üzere 1'i ağır 35 kişinin yaralandığını duyurdu.

Düzce ve Sakarya'da eğitime bir gün ara

Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.