Düzce'de okul müdürüne özel tuvalet iddiasına soruşturma

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Açıklamada "Adı anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına, ilgili firma tarafından sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Bu arada İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da , Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konunun ayrıca araştırılması talimakı verildi verildi.

Açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere eğitim müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.