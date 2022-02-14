Düzce’de ağaç katliamı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hinterlandında olan illerde doğal ve kültürel varlıkları koruma mücadelesini sürdürüyor. Daha önce Düzce Belediyesi’nin Şehir Mezarlığı'nda çevre düzenlemesi adı altında yaptığı ağaç katliamı kamuoyuna taşınmış ve tepkiler sonucu durdurulmuştu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yine şehir mezarlığındaki çok sayıda ağacın köklerinden kesildiğini belirterek, ağaç katliamı yapıldığını bildirdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Şehir mezarlığındaki yeşil alan da katledildi. Doğal varlıklarımızdan elinizi çekin, insanların nefes alanlarına en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde kamu eliyle ağaç katliamı yapılması akıl tutulmasıdır. Kültür yoksunu, doğa düşmanı bu anlayış, yaşam alanlarımızı, nefes alanlarımızı ve geleceğimizi yok etmektedir” dedi.

Düzce Belediyesi hakkında suç duyurusu

Candan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Düzce Oda Temsilciliği’nin konuyu yakından takip ettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlar, Düzce Belediye Başkanı ve yetkililer hakkında kamu davası açılması talebiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. Belediye yetkilileri, ağaçların çürük olduğunu iddia ederek kesim işini de bir firmaya vermişler. Vatandaşlar, uzmanlarınca herhangi bir araştırma yapılmadan, alandaki bütün ağaçların kesildiğini ifade ediyor. Alanda hangi ağaçların kesilmesi gerektiğine ilişkin detaylı bir analiz yapılmadığı ortadayken, ağaçların uzman olmayan kişilerce kesildiği de belirtiliyor”

Candan, “Kent merkezindeki yeşili korumakla görevli Düzce Belediyesi mezarlıktaki yeşil katliamına acilen son vermelidir. Doğa düşmanı bu zihniyet nedeniyle kent merkezinde yeşil alan olarak kalan mezarlıklarda ağaç katliamı yapılmaktadır. Bu katliamın sorumluları yargı önünde hesap vermelidir”