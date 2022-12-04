Düzce'de merkez üssü Kızılcık Köyü olan 3,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 16:38'de olan Deprem Sakarya'da da hissedildi.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde de bu sabah 3,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Düzce'de 3,2 büyüklüğünde deprem
Düzce'de merkez üssü Kızılcık Köyü olan 3,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Haber Merkezi
Düzce'de merkez üssü Kızılcık Köyü olan 3,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 16:38'de olan Deprem Sakarya'da da hissedildi.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde de bu sabah 3,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.