Düzce'de 3,2 büyüklüğünde deprem

Düzce'de merkez üssü Kızılcık Köyü olan 3,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 16:38'de olan Deprem Sakarya'da da hissedildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde de bu sabah 3,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.