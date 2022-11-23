Düzce depremi sonrası Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Düzce'de 5,9 şiddetindeki deprem, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır" dedi.

Soylu ayrıca 'İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Bartın vilayetlerinde ekiplerimize herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır.

Panik ile atlama dışında 112'ye henüz bilgi ulaşmamıştır.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.' açıklamasında bulundu.