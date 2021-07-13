Düzce ASD Laminat'ta işçiler sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı 

Düzce ASD Laminat Fabrikası’nda Türk-İş’e bağlı Ağaç-İş'e üye olan işçiler, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bir süredir sendikal örgütlenmenin sürdüğü fabrikadaki mücadeleyi Ağaç-İş Sendikası Düzce il temsilcisi Kayhan Akpınar anlattı.

Akpınar fabrikada çalışan işçilerin patronun tehditlerine maruz kaldığını belirterek "Gün geldiğinde alınterimizin karşılığını alacağız" dedi.

Akpınar şöyle konuştu:

"2017 yılının Ocak ayında ASD Laminat fabrikasındaki arkadaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz mücadele neticesinde Mart ayında yasal çoğunlu sağlayıp, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunduk. Bu başvuru sonucunda bakanlık yetkimizi onayladı fakat işverenlerin sendikaya bakış açısı,Türkiye’de yapılan eylem ve grevlerden de anlaşılacağı üzere belli. Kendileri yasaların etrafından dolanarak bize verilen yetkiye itiraz etti.

Ülkemizde işçilerin Türk mahkemelerinde yürüttüğü hukuki mücadeleler çok uzun bir zaman geçtikten sonra ve çetin şartlar altında kazanılıyor. Bu geçen zaman içerisinde de işçilerin üstünde işverenin baskısı ve zulmü giderek artıyor. Fabrikada çalışan arkadaşlarımız, işverenin, 'Sendikadan imzanızı çekmediğiniz takdirde sizi işten atarız' şeklindeki tehditlerine maruz kalıyorlar. Ama işçi yıllardır gördüğü zulümleri unutmayarak işverenin vaatlerine, yalanlarına, baskılarına direniş göstererek bizi bu alanlara taşıyor. Kendilerine de teşekkür ediyorum.

'Yerel mahkeme kararı lehimize'

Süreç genel itibariyle böyle. Yerel mahkemede lehimize verilen bir karar var. İstinaf sürecinin sona ermesini bekliyoruz. İstinaf mahkemesinin vereceği kararın ardından işçi kardeşlerimizle beraber emeğimizin karşılığını alacağımıza ve toplu sözleşme için görüşmelere başlayacağımıza inanıyoruz. Bunun için gerekli sayıya ve dirayete sahibiz ve o gün geldiğinde alınterimizin karşılığını alacağız. Çalıştığımız fabrika ihracat alanın Türkiye'de ilk 500 içerisinde. Kendisinin kazancında gözümüz yoktur. Ulaştıkları mal kalitesi ve ihracat kapasitesinde işten çıkarılan işçilerin sayesinde olduğunu hatırlatır, işçilere bayram arefesinde yaptığı zulmü durdurmasını talep ederiz."

'Sendikadan imzanı çek işe devam et dediler'

Fabrika içerisinde baskı gören Recep Yazgan yaşadıklarını anlatırken şunları kaydetti:

"Bu firmada 8 yıldır çalışıyorum. Yaptığım iş ile ilgili bir problemim yok. İşverenin baskısı ve bana verilen sözler karşılığında -sendikamın haberi dahilinde- sendika üyeliğimi geri çektim. Bunun sonrasında arkadaşlarımın tekrar işten çıkarılması sebebiyle sendikaya yeniden katıldım. Ardından sendikal faaliyetlerime devam ettim ve yine işten çıkarıldım. Bu duruma anlam veremiyorum. 50-60 işçi arkadaşımızı sebep göstermeden ya da gerçek olmayan gerekçelerle işten çıkarıyorlar. Örneğin benim işten çıkarılma sebebim sözlü tartışma fakat bahsettikleri sözlü tartışma her iş yerinde olabilecek cinsten, hergün yaşadığımız tartışmalardır.

Netice itibariyle şu an, işverenden yana olan işçiler içeride çalışıyorlar, işverenden yana olmayan hakkını savunan işçiler şu anda aynı bizim gibi kapıdalar. Disiplinli bozmadan çalıştığımız ve sendikalı olduğumuz için bugün burada fabrikanın kapısındayız. İşveren temsilcilerinin içeride yarattığı bir baskı ortamı var. İnsanların ailelerine kadar ulaşıp, 'Sendikadan üyeliğinizi çekin, işinize devam edin' şeklinde sözler veriyorlar ama verdikleri sözler tamamen asılsız ve tuzaktan ibaret."

'İki kere iş kazası geçirdim, birinde yüzde yüz fabrika hatalıydı'

Sendikalı olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan Dilek Yirmibeş de şunları söyledi:

"İki defa iş kazası geçirdim. İlkinde fabrikanın yüzde yüz hatası vardı. Makinadaki elektrik kaçağından dolayı elektrik çarpıldım. Diğer arkadaşlarda olduğu gibi burada da kusuru bende buldular. Şikayet edecektim fakat işe yeni girmem, fazla hasarım olmaması ve paraya ihtiyacım olması sebebiyle şikayet etmekten vazgeçtim. Yaşadığım ikinci kazada ise forklift beni direkle palet arasına sıkıştırdı. Yine şikayet edemedim çünkü forklift sürücüsü arkadaşımdı ve ehliyetsizdi. Arkadaşımın ehliyetsiz olmasının fabrikanın sorumluluğunda olduğunu bilmiyordum. Sendikadan dolayı defalarca tehdit aldım. İşveren Selçuk Öztürk’ün 'Senin sendikalı olduğunu biliyorum, çıkartmamamın sebebi zamanını beklediğimdendir' şeklinde tehdidine maruz kaldım.

Yine bir şey demedim, sabrettim. Yapamayacağım işler vardı ve sürekli değişik bölümlerde çalışmak durumunda bırakılıyordum. Neden farklı bölümlerde çalıştığımı sormam üzerine, bu işleri yapabildiğimi söylüyorlardı. O halde neden zam yapmıyorsunuz dediğim zaman ise 'Haketmiyorsun' karşılığını alıyordum. Size hakkımı helal etmiyorum dediğimde bana 'Terbiyesiz' dediler.

'Hamilelikte bile baskı devam etti'

İşime devam ederken hamile olduğumu öğrendim. Hamilelik sürecimde 'yukarı' çıkıp hamile olduğumu söyledim. Hamileliğinizi tespit eden doktor raporu getirmemi istemeleri üzerine kendilerine hamilelik raporunu ulaştırdım. Hamileliğimin 5. ayında, hamilelik sürecinde, gece vardiyasında çalışmanın çok zor olduğunu belirttim. Olumlu bir sonuç alamadım hatta benden tekrar hamile olduğuma dair rapor istediler. Kendilerine 'Artık sizle iletişim kuramıyorum, işveren temsilcisiyle görüşeceğim' dedim. İşveren temsilcisi Fatoş Başbuğ bana bu hususu değerlendireceğini söyledi fakat vardığı sonuç 08.00-16.00-16.00-00.00 saatleri arası çalışmam oldu. Sabit bir çalışma saatinde çalışamadım.

Çalıştığım bölüm ağır ve yorucu bir iş. Ağır şeyler kaldırmam gerekiyor. Ben de arkadaşlarıma yük olmamak adına ağır kaldırdım. Kronik rahatsızlığımın olmasına ve hamile oluşuma aldırmadan yine gece vardiyasında çalışmaya devam ettim. Birgün vertigo rahatsızlığımın nüksetmesi ardından bana 'Seni araçla alabilecek biri var mı?' diye sordular. Bu kötü muamelenin sadece sendikalılara özel yapıldığını düşünüyorum.

'İşçilerle muhatap bile olmuyorlar'

Pandemi döneminde eşim yasaklar sebebiyle çalışamadığı için beni servis güzergahına bırakamıyordu. Bununla alakalı üretim şefi Ümit Demirdöven, 'Sen sendikalısın, başkalarını gönderebiliriz ama seni gönderemeyiz' dedi. Bunlar işçilerle muhatap bile olmuyorlar. Ben bu insanlar için emek sarfediyorum ama 4 senedir asgari ücretle çalışıyorum. 50’den fazla arkadaşımızı işten çıkartılar. Şu an yanımda gördüğünüz arkadaşım gördüğünüz üzere eylemde yanımızdaydı. Yarın gelin bakın eminim ki sendikalı olmasından dolayı onu da işten atacaklardır."

Başka bir işçi de yaşadığı iş kazasını şöyle anlattı:

"Benim gözüme reçine parçası kaçtı ve beni yukarıda işyeri doktorunun gelmesi için 3,5 saat beklettiler. Doktor geldiğinde ise gözüme düzgün bir muayane yapılmadı, akşam kendi imkanlarımla acile gittim ve doktor gözümden reçine parçasını çıkardı. Bu kimyasal bir madde. Bunun kendi hatamdan kaynaklandığını, meydanda gezerken gözüme kaçtığını söyleyip sorumluluktan kaçtılar."

TKP'den destek

Türkiye Komünist Partisi heyeti de Düzce'de işten atılan işçileri ziyaret etti. İşçilerin baskıya, kötü muameleye, hak gaspına koyduğu tavır karşısında yardımlaşma ve dayanışmanın büyütülmesi gerektiği vurgulanırken işçilerin işverene karşı bu onurlu mücadelelerinde yanında olunduğu belirtildi.