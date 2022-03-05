Duygu Delen davasından çıkan karara tepkiler sürüyor: 'Bu düzeni devirmeli!'

Duygu Delen, 13 Ağustos 2020'de Gaziantep Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Mehmet Kaplan, Duygu Delen'inn intihar ettiğini ileri sürmüştü. Şüpheli ölümün ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan 'çocuğu kasten öldürme', 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklanıp, hakkında dava açıldı.
8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığın 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar' ve 'çocuğu kasten öldürme' suçundan beraatine, 'hakaret' suçundan verilen 90 gün hapis cezasının 1800 TL para cezasına çevrilmesine, 'yağma' suçundan ise 10 yıl hapis ile cezalandırılmasına ve hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.
Gaziantep Kadın Dayanışma Komitesi'nden açıklama
Karara tepkiler sürerken bir açıklama da Gaziantep Kadın Dayanışma Komitesi'nden geldi. Açıklamada, "
Açıklamanın tamamı şöyle: