Duygu Delen davasından çıkan karara tepkiler sürüyor: 'Bu düzeni devirmeli!'

Duygu Delen, 13 Ağustos 2020'de Gaziantep Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Mehmet Kaplan, Duygu Delen'inn intihar ettiğini ileri sürmüştü. Şüpheli ölümün ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan 'çocuğu kasten öldürme', 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklanıp, hakkında dava açıldı.

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığın 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar' ve 'çocuğu kasten öldürme' suçundan beraatine, 'hakaret' suçundan verilen 90 gün hapis cezasının 1800 TL para cezasına çevrilmesine, 'yağma' suçundan ise 10 yıl hapis ile cezalandırılmasına ve hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Gaziantep Kadın Dayanışma Komitesi'nden açıklama

Karara tepkiler sürerken bir açıklama da Gaziantep Kadın Dayanışma Komitesi'nden geldi. Açıklamada, "

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Duygu Delen davasında 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan sanık Mehmet Kaplan tahliye edildi.

Mehmet Kaplan, daha önce de ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken hamile Zeynep Berna’ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Bu olaydan da ceza almaması hukuk sürecinin geldiği noktayı göstermektedir.

Bu dava süreci gösteriyor ki, Türkiye’de kadına şiddet suçlarının cezalandırılması ancak örgütlülüğün ve dayanışmanın korunması ile sağlanabilecek.

Bizler katillerin kimden güç aldıklarını biliyoruz.

Kadınları öldürme eyleminin törensel katliama dönüştüğü bu düzende açıktır ki ne ülkeyi yönetenler ne güvenlik kuvvetleri ne de yargı kadınları korumak için bir adım atmayacak. Kadına karşı işlenen cinayetlerin engellenmesi için bu düzeni topyekün karşıya alan bir siyasi mücadelenin güçlenmesine ihtiyaç var.

Bu nedenle bu düzeni değiştirmek, kadın düşmanı bu düzenden kurtulmak için mücadele çağrımızı yineliyoruz.

Duygu Delen davasında olduğu gibi şiddete uğrayan tüm kadınların katillerinin hak ettikleri cezaları almaları için, kadın cinayetlerinin sorumlusu olan düzenin ortadan kaldırılması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Çığlımız daha da büyümeli ve bu düzeni devirmeli!"