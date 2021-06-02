Duygu Çelikten'in katiline müebbet: 'Hiçbir kadın korkmasın'

Muratpaşa'da yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, geçen yıl 6 Eylül'de, fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, Veli Ünder'in otomobiline bindi. Kendisinden bir daha haber alınamadı. 7 Eylül'de polisi arayan Veli Ünder, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada kadına sıktı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak'ın üstünde" dedi ve telefonu kapattı.

Arama başlatan ekipler 19 Eylül'de ormanlık alanda Çelikten'in cesedini toprağa gömülü halde buldu. Veli Ünder, 29 Eylül akşamı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda, kulübede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Ünder, ilk sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Polis, Veli Ünder'in, Duygu Çelikten'in cesedini arkadaşı Mahsun Demiralp ile Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlere 50 bin TL karşılığı gömdürdüğünü tespit etti. Polis, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilen Özcan kardeşler ile Demiralp tutuklandı.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Veli Ünder hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu, diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan hakkında da 'gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacı ile gerçeği yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

Soz kez hakim karşısına çıktılar

Ünder ve diğer sanıklar, son kez hakim karşısına çıktı. Güvenlik nedeniyle Afyonkarahisar Cezaevi'nde bulunan sanık Veli Ünder ve Antalya'da cezaevinde bulunan diğer sanıklar, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duygu Çelikten'in annesi ve kardeşi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasını tekrarlayarak, Veli Ünder için indirimsiz ömür boyu hapis cezası talebinde bulunurken, diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan hakkında da cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Alperen Çiftçi, olayda tasarlama olduğunu belirterek, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası almasını istedi. Çiftçi ayrıca, sanık Ünder'in 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da ceza alması gerektiğini söyledi.

Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten, duruşmada sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Torunlarının her gün 'Annemiz nerede?' diyerek kendisine sorduğunu belirten Çelikten, “Adaletinize sığınıyorum. Kızımın kanını yerde bırakmayın" dedi.

Veli Ünder: Vicdanım rahat

Son sözü sorulan sanık Veli Ünder, mütalaayı kabul etmediğini ifade ederek, "Ben kimseyi öldürmedim. Bu olay bıçakla değil, silahla oldu. Rahmetlinin elinde silah vardı. Kendisine yardım etmek istedim. Gücüm yetseydi onu ben hastaneye götürecektim. Yerden kaldıramadım. Ben cani insan değilim. Vicdanım rahat. Keşke onun yerine ben ölseydim" dedi. Diğer sanıklar da pişman olduklarını belirterek beraatlerini istedi.

Cezasında indirim yapılmadı

Mahkeme heyeti kararında, Veli Ünder'e 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet cezada herhangi bir indirim yapmadı. Diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan'a da 4'er yıl hapis cezası verildi. Heyet sanıklara da indirim yapmadı ancak cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Adliye çıkışında ellerini kaldırarak dua eden Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten, "Allah'ıma bin kere şükürler olsun. Adalet yerini buldu" dedi. Kızının hala toprak altında olduğunu, ancak öldüren kişinin zindanda çürüyeceğini söyleyen Leyla Çelikten, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyeceksiniz ki bana, 'O zindanda çürürken tatmin oluyor musun?' diye. Asla tatmin olmuyorum. Benim çocuğumu canavarca öldürüp, toprağın altına koydular. Bu karar bütün kadınlara örnek olsun. Hiçbir kadın korkmasın. Yıkılmadım. Dimdik ayakta duracağım."

Duygu Çelikten’in kardeşi Anıl Çelikten de ablasını katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alması için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek, "Veli Ünder bin yıl ceza da alsa beni tatmin etmez. Onlardan bin tanesi, benim ablamın tırnağı etmez. Bizim içimiz hala yanıyor. Ama bu karar bir nebze de olsa yüreğimize su serpti" diye konuştu.