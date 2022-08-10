Ergene Zinca Metal fabrikasında yeni yapılan duvarın çökmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.
Yaşanan olayda denetim kusuru olduğu iddiası gündeme gelirken, soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Duvarın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Tekirdağ Ergene'de Zinca Metal fabrikasında duvar çökmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Ergene Zinca Metal fabrikasında yeni yapılan duvarın çökmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.
Yaşanan olayda denetim kusuru olduğu iddiası gündeme gelirken, soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.