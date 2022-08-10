Duvarın altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Tekirdağ Ergene'de Zinca Metal fabrikasında duvar çökmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Ergene Zinca Metal fabrikasında yeni yapılan duvarın çökmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

Yaşanan olayda denetim kusuru olduğu iddiası gündeme gelirken, soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.