Durmuş Yılmaz: 500 liralık banknotun zamanı geldi

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİP Millet­vekili Durmuş Yılmaz, 200 liralık banknotun alım gücünün yüksek enflasyon karşısında iyice eridiğini, daha büyük kupürlü bank­notun artık ihtiyaç haline geldiğini bildirdi. 200 TL ile 100 TL'lik banknotların toplam emisyon hacmi içindeki payının yüzde 88'e ulaştığına işaret eden Yıl­maz, bu durumun 500 TL'lik banknotun zamanının gel­diğini gösterdiğini, ancak iktidarın seçim öncesi oy kaybetmemek için bir üst kupürlü banknota sıcak bakmayabileceğini söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Yılmaz, 500 TL'lik banknot basımı geciktikçe para bas­ma maliyetinin artacağı uyarısında bulunurken, “Aklı başında kurum ted­biri alır, banknotu basar” dedi.

AKP'ye yakın kaynak­lar da iktidarın seçim önce­sinde 500 TL'lik banknotu basmayı hiç istemeyeceğini söylediler. Hükümetin 500 liralık banknot basma ha­zırlığı yaptığına ilişkin iddi­aları değerlendiren Durmuş Yılmaz, “Büyük kupürlü pa­raların basılacağı yönünde bana ulaşmış bir bilgi yok. Varsa da ben bilmiyorum.

Kaçınılmaz olacak

Bu işin matematiksel bir formülü olmamakla bir­likte, eğer en büyük kupür değer olarak toplam emis­yon hacminin yüzde 50'si­ne yaklaşmışsa genellikle üst kupür basılır. 200 TL'lik kupür martta toplam emis­yonun yüzde 42'sini aşı­yordu, şu günlerde yüzde 46'nın üzerinde. 100 TL'lik ikinci büyük kupürü de eklediğinizde oran yüzde 88'i aşıyor. 5 liralık kupü­rün payı yüzde 5'lere indi. Enflasyon bu şekilde devam ederse üst kupür kaçınılmaz ola­cak” dedi.

AKP'de 500'ü duyan yok

Bilgi veren bir kaynak, ekonomi yönetimi içerisin­de yeni kupürlü paranın hiç gündeme gelme­diğini belirtirken, “Her kademeden partili ekonomi tartışmalarına gir­memeleri konu­sunda sürekli uya­rılıyor. 500 TL'yi basmak demek enflasyonu kabul etmek, ‘başarısız oldum, ekonomi­yi yönetemedim' demek olur. Se­çim öncesi böyle bir hata herhalde yapılmayacaktır” dedi.

Para basmak başarısızlık demektir

Durmuş Yılmaz, enflasyonun bu haliyle devam etmesi halinde para basma maliyetinin olağanüstü düzeylerde artarak üst kupü­rü zorlayacağını ifade etti. Yılmaz, “TL'ye geçtiğimizde bir banknotu basmanın maliyeti 17-19 kuruştu. Şimdi 5 lira karşılamıyor, belki 10 lirayı buluyor. Ancak para basmak başarısızlık demektir. ‘500 lirayı basmak siyaseten negatif algı yaratır, oy kaybettirir' denilerek iş geciktirilirse maliyet çok daha ağır olur” diye konuştu.