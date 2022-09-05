Dur ihtarına uymayan otomobile ateş eden bekçi, 19 yaşındaki genci başından vurdu

Konya'nın Meram ilçesinde geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, otomobiliyle bekçilerden E.T.'ye çarptı.

DHA'nın haberine göre; otomobilin çarpmasıyla yere düşen E.T., yerden kalkıp silahıyla otomobile ateş etti. Mermi, otomobilde bulunan ve boksör olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Hasan Tekin'in başına isabet etti.

Ağır yaralanan Tekin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan bekçi tutuklandı

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, 1 boş kovan bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan bekçi E.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.