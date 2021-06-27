Dur ihtarına uymadığı iddiasıyla ateş açıldı: 3 sığınmacı öldü, 11 sığınmacı yaralandı

Siirt'te Pervari ilçesinde sığınmacıların olduğu kamyona jandarma ekipleri tarafından ateş açıldı.

DHA'da yer alan habere göre, açılan ateş sonucunda ilk gelen bilgilere göre 2 sığınmacı öldü, 12 sığınmacı yaralandı.

HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş, daha sonra soL'a yaptığı açıklamada, ölü sayısının 3'e yükseldiğini kaydetti.

Siirt Valiliği araçtan ateş açıldığını iddia etti

Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.22'de ilçeye bağlı Beğendik beldesi istikametine doğru seyir halinde olan şüpheli aracın olduğu ve sürücüsünün şüpheli hareketler sergilediği ihbarının yapıldığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında "araçtan ateş açıldığını" iddia eti.

İhbarın ardından Pervari-Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığınca Beğendik (Botan) Köprüsü'nde Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesi icra edilmeye başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Saat 01.27 sıralarında kontrol noktasına yaklaşmakta olan şüpheli kamyon devriye tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymadığı ve hızını artırarak aracı personelin üzerine sürüp araçtan ateş açılması üzerine, devriye personeli de ateşe ateşle karşılık vermiştir" denildi.