Dünyanın Politikası'nda bu hafta Küba'ya dönük ABD ablukasını konuşuyoruz. Soykırım niteliğinde kabul edilen ve altmış yılı aşkın süredir Küba halkına diz çöktürmeyi amaçlayan hain bir uygulama olan abluka, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1992'den beri oylanıyor. Her defasında Küba'ya çok güçlü bir destek çıkıyor ve ABD mahkum edilmiş oluyor. Abluka bitmek, bu onurlu halka yapılan büyük haksızlık sona ermek zorunda. Konuğumuz Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Luis Alberto Amoros Nuñez.

Dünyanın Politikası: Ablukaya Hayır!