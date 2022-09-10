Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı, kırık pirinç ihracını yasakladı

Hindistan kırık pirinç ihracatını yasakladı ve diğer pirinç türlerinin yurt dışına çıkışına yüzde 20 vergi koydu.

Reuters'in haberine göre, Hindistan söz konusu hamleyi ortalamanın altındaki muson yağışlarının ekimi azaltmasına bağladı. Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan 150'den fazla ülkeye pirinç ihraç ediyor.

Hükümetin, 9 Eylül'de yürürlüğe giren yarı haşlanmış ve basmati pirinci ihracat vergisinden hariç tuttuğu bildirildi.

Tüm Hindistan Pirinç İhracatçıları Birliği Başkanı B.V. Krishna Rao'ya göre vergi, Hindistan'ın ihracatının yüzde 60'ından fazlasını temsil eden beyaz ve kahverengi pirinci etkileyecek.

Rao bu adımın Hindistan'ın dünya çapındaki rekabetten zararlı çıkmasıyla sonuçlanacağını belirterek alıcıların Tayland ve Vietnam'a kayacağını söyledi.

Hindistan, küresel pirinç sevkiyatlarının yüzde 40'ından fazlasını karşılıyor ve dünya pazarında Tayland, Vietnam, Pakistan ve Myanmar ile rekabet ediyor.