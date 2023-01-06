Dünyada en uzun süre uyuyan ülke Arnavutluk oldu

Hakemli bilimsel yayınlar arasında başta gelen Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre Arnavutlar uyku süresi bakımından dünyada birinci sırada geliyor. 63 millet arasında araştırmaya göre, Arnavutlar, gece ortalama 7 saat 32 dakika ile en uzun süre uyuyan halk oldu. Dünya ortalama uyku süresi ise 7 saatin biraz üzerinde.

Öte yandan Arnavutluk'un aksine, başta Filipinler ve Japonya olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri daha az uyku uyumakta.

Japonya 6 saat 38 dakikalık ortalama uyku ile Arnavutluk'un oldukça altında bulunuyor. Araştırmacılara göre bunun nedenleri arasında kültürel normlar ve coğrafi enlem bulunurken, en büyük nedenin mesai saatleri olması dikkat çekiyor. Japonya, istihdam edilen işçilerin yüzde 25'inin haftada 50 saatten fazla çalıştığı dünyadaki tek ülke.

Yayınlanan makalede yer alan verilerin harita üzerinde gösterimi. Kaynak: A. Coutrot et al., Nat Commun, 2022

Öte yandan enlemin etkisi de uyku saatlerinde büyük farklar doğuruyor. Araştırmacılar çalışmalarında coğrafi faktöre bir örnek olarak, özellikle enlem farklılıklarını incelemek için uygun bir ülke olan Şili'de uyku sürelerinde bir farklılık gösteren önceki bir araştırmaya atıfta bulundular. Bu çalışmaya göre iş günlerinde ortalama uyku süresinin Kuzeyde 7 saat 55 dakika iken Güneyde 8 saat 20 dakika olarak kayıtlara geçti. Yani Şili'de Ekvator çizgisinden uzaklaştıkça uyku saatlerinin arttığı görüldü.