Dünya şampiyonunu yenen satranç oyuncusu Hans Niemann, 100'den fazla oyunda hile yapmış olabilir

Dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen'i yenen 19 yaşındaki satranç oyuncusu Hans Niemann ile ilgili hile iddiaları devam ediyor.

BBC’de yer alan habere göre ise, Chess.com tarafından hazırlanan raporda Niemann’ın 2020 yılındaki bazı maçlar da dahil olmak üzere 100’den fazla online oyunda hile yapmış olabileceğini belirtildi. 72 sayfalık raporda Niemann’ın oyununda çok ciddi farklılıklar ve ani değişimler olduğuna da dikkat çekildi.

Niemann’ın “hile yaptığını düşündüğünü” belirten Carlsen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Niemann’ın itiraf ettiğinden daha fazla ve daha yakın zamanda hile yaptığına inanıyorum” demişti.

Niemann’ın hile yaptığına dair ise mevcut bir kanıt bulunmuyor. 12 ve 16 yaşlarında internet ortamında satranç oynarken hile yaptığını daha önce kabul eden Niemann satranç tahtasında hile yaptığı iddialarını reddetmiş ve Carlsen ve diğerlerini “kariyerini mahvetmeye çalışmakla” suçlayarak, "Eğer tamamen çıplak şekilde oynamamı isterlerse bunu da yaparım. Umurumda değil çünkü ben temiz olduğumu biliyorum" demişti.