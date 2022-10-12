Dünya Kupası öncesinde Katar'da kriz: 'Sabote edenler cezalandırılacak' 

Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi birçok tartışmalı konu gündemdeyken, yeni bir kaos daha ortaya çıktı. Dünya Kupası için Katar’a gitmek isteyen taraftarlar seyahat sorunları sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşayacak gibi görünüyor.

Milli Gazete'nin haberine göre Katar’ın ana havalimanının, dünyanın dört bir yanından taraftarların akın etmesiyle günde 1,600 uçuşa hazır olup olmadığı sorularını tartışılmaya başladı. Hamad International’daki işçi sıkıntısının Kasım ayında başlayacak turnuva öncesinde güvenlik endişelerini artırdığını ve mevcut personelin zaten günde 700 uçuşla başa çıkmakta zorlandığı iddia edildi.

Havalimanındaki bir yetkili, Dünya Kupası döneminde gelen ve giden yolcu sayısının iki katından fazla olacağını, havalimanının kriz noktasında olduğunu söyledi. İşe yeni alınan kişilerin ‘gerekli eğitimi tamamlamadan’ çalışmaya başladığı da iddialar arasında.

'Sabote edenler cezalandırılacak'

Bu arada, halihazırda işe alınanlar, işleyişi “sabote ettikleri” tespit edilirse, “devlet tarafından soruşturmaya alınacakları” konusunda uyarıldı. Pek çok uçuşun erteleneceği, hatta bir kısmının Dubai’ye (altı buçuk saatlik mesafede) yönlendirileceğine dair yorumlar var.

Havalimanı çalışanlarının yıllık izinleri yıl sonuna kadar iptal edilirken, işçiler, Katar’ın kötü şöhretli yağmur mevsimi için hiçbir önlem alınmamasından çekiniyor.