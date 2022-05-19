Dünya Kupası hakemleri açıklandı: Cüneyt Çakır'a sürpriz

Türk futbolunda en önemli hakemler arasında yer alan Cüneyt Çakır'a 2022 Katar Dünya Kupası'nda görev çıkmadı.

8 Mart tarihinde MHK tarafından görevden alınan Cüneyt Çakır, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa kararının ardından yeniden Türkiye'de maç yönetmeye başlamıştı.

2022 Katar Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler FIFA tarafından resmen açıklandı. Sezon başında Katar'daki turnuvada görev alması beklenen Cüneyt Çakır, FIFA tarafından listeye dahil edilmedi. Türkiye'den herhangi bir hakemin listede olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Dünya Kupası'nda bir ilk...

FIFA, bu yıl Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda ilk kez kadın hakemlerin görev alacağını duyurdu.

FIFA'nın açıkladığı listede Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukansanga, Japonya'dan Yoshimi Yamashita, Brezilya'dan Neuza Back, Meksika'dan Karen Díaz Medina ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Kathryn Nesbitt; Katar'da düzenlenecek organizasyonda görev alacak kadın hakemler olarak görev yapacak.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, “Birkaç yıl önce FIFA’nın erkek genç ve kıdemli turnuvalarında kadın hakemleri görevlendirmesiyle başlayan sürecin sonucu” derken “FIFA Dünya Kupası’nda olmayı hak ediyorlar çünkü sürekli olarak gerçekten yüksek bir seviyede performans gösteriyorlar. Bu bizim için önemli bir faktör. Her zaman olduğu gibi, dikkat ettiğimiz kriter kalite ve seçilen isimler en üst seviyeyi temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Fransız hakem Frappart, UEFA tarafından geçen yıl Avrupa Şampiyonası maçlarında görev alan ilk hakem olmuştu.