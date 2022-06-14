Dünya Kupası grupları belli oldu

Katar'ın Er-Reyyan şehrinde yer alan Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan FIFA 2022 Dünya Kupası Kıtalararası Play-off Finali'nde Kosta Rika'nın Yeni Zelanda'yı mağlup etmesiyle birlikte 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'nın grupları belli oldu.
FIFA 2022 Dünya Kupası grupları şöyle:
- A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
- B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
- C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
- D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
- E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
- F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
- G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore