Dünya Kupası grupları belli oldu

FIFA 2022 Dünya Kupası Kıtalararası Play-off Finali'nin sona ermesiyle birlikte FIFA 2022 Dünya Kupası grupları belli oldu.

Haber Merkezi

Katar'ın Er-Reyyan şehrinde yer alan Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan FIFA 2022 Dünya Kupası Kıtalararası Play-off Finali'nde Kosta Rika'nın Yeni Zelanda'yı mağlup etmesiyle birlikte 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'nın grupları belli oldu.

FIFA 2022 Dünya Kupası grupları şöyle:

  • A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
  • B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
  • C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
  • D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
  • E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
  • F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
  • G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
  • H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

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