Dünya Kupası çeyrek finalistleri belli oldu: İşte eşleşmeler... 

2022 Dünya Kupası’nda sona doğru ilerlenirken grup aşamasındaki 32 takımdan 8’i çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

Dünya Kupası çeyrek final maçları ise 9 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cumartesi günleri oynanacak. Her iki günde de ikişer maç gerçekleşecek.

9 Aralık Cuma

Hırvatistan-Brezilya Saat:18.00

Hollanda-Arjantin Saat: 22.00

10 Aralık Cumartesi

Fas-Portekiz Saat: 18.00

İngiltere-Fransa Saat: 22.00

Yarı Finaller ne zaman?

Dünya Kupası yarı final maçları ise 13 Aralık Salı ve 14 Aralık Çarşamba akşamları saat 22.00’de gerçekleşecek.

Üçüncülük karşılaşması 17 Aralık Cumartesi saat 18.00’de oynanacak.

2022 FIFA Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 18.00’de oynanacak.