Dünya gazetesinin patronuna 'fon' soruşturması: Ev hapsi aldı, gazetesi sansürledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dünya gazetesinin patronu Umut Güner, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Sermaye gruplarının medya üzerindeki tahakkümünü bir kez daha gözler önüne seren olayda, Dünya gazetesi patronunun gözaltına alınmasını ve aldığı ev hapsi kararını bugünkü sayısında tek satırla dahi haber yapmadı.

Patronun karıştığı usulsüzlük iddialarının kendi yayın organında sansürlenmesi, düzen medyasındaki "bağımsız habercilik" illüzyonunu bir kez daha çökertti.

Fon vurgununda yer alan Bulls Yatırım ile bağlantılıydı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Umut Güner'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Güner, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Basına yansıyan bilgilere göre, operasyonun odağında Dünya gazetesinin bağlı olduğu Dünya Holding ile Bulls Yatırım Holding arasındaki girift ortaklık ilişkisi yer alıyor.

2024 yılında Dünya Gazetesi'ni devralan Güner'in gözaltına alınmasıyla, gazetenin bağlı olduğu Dünya Holding'in ortaklık yapısını da gündeme geldi. Kayıtlara göre Bulls Yatırım Holding'in Dünya Holding'de yüzde 20,45 oranında sermaye payı bulunurken, Umut Güner'in şirkette doğrudan yüzde 10,22 oranında payı var.

Sürecin arka planında ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) geçtiğimiz ay aldığı bir karar yatıyor. SPK, 17 Eylül'de yürütülen fon soruşturması kapsamında yedi portföy yönetim şirketinin toplam 130 yatırım fonu için tasfiye kararı almıştı. Tasfiye kapsamına alınan bu fonlardan 15'inin, okların yöneldiği Bulls Portföy tarafından kurulduğu belirtilmişti.

Fon vurgunu iktidar içindeki rekabetin başlıklarından biri haline getirildi. Ana akım ve yandaş medya da bu kavga doğrultusunda hizalandı. soL'un haberciliği ise hesapların tam boy karşısında yer alıyor. Vurgunun basit bir arıza olmadığını, denetimle çözülemeyeceğini, patronların insafına bırakılamayacağını anlatıyor, asıl soygunun bizzat finans piyasalarının kendisi olduğunu söylüyoruz. Bunun için gazetelerin ekonomi sütunlarını dolduran reklamların hiçbiri soL'un sayfalarında yer almıyor. Bu sesin güçlenmesinin tek yolu okuyucularımızın desteği. Siz de soL'a abone olun, vurgunculara karşı gerçeğe güç verin.

Patronun cezası haber olmadı

Umut Güner'in milyonlarca liralık fon soruşturmasında gözaltına alınıp ev hapsine çarptırılması kamuoyunda geniş yankı bulurken, sahibi olduğu Dünya gazetesi bugünkü sayısında yaşananları tamamen görmezden geldi.

Gazete, bünyesinde bulunduğu holdingin ve doğrudan kendi imtiyaz sahibinin adının karıştığı bu büyük çaplı soruşturmayı ve mahkeme kararını sayfalarına taşımadı.

Bu "görmeme" hali, Türkiye'de medya sahipliği yapısının gazetecilik mesleğini nasıl rehin aldığını bir kez daha kanıtladı. Sermaye düzeninde medya organları, halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden kurumlar olmak yerine, patronların ticari ve siyasi çıkarlarını koruyan, onların suçlarını veya yargılandıkları davaları örtbas eden birer halkla ilişkiler kalkanına dönüşüyor.

Dünya gazetesinin imtiyaz sahibine yönelik operasyonu ve ev hapsi kararını okurlarından gizlemesi, düzen medyasının "tarafsız ve nesnel haberciliği" iddiasının, patronun çıkarlarına dokunduğu ilk anda nasıl çöpe atıldığının en somut örneklerinden biri oldu.

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