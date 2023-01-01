soL TV'de yayımlanan Dünya Çarkı programında Engin Solakoğlu’nun Eylül ayından beri konuk ettiği 17 katılımcının dile getirdikleri görüş ve değerlendirmelerden seçmeleri derledik.
Dünya Çarkı | Zor Bir Yıl Biterken Neler Konuştuk?
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dünya Çarkı | Zor bir yıl biterken neler konuştuk?
Dünya Çarkı programının bu bölümünde, 2022 boyunca Engin Solakoğlu'nun konuk ettiği katılımcıların görüş ve değerlendirmelerden seçmeler derlendi.
Haber Merkezi
soL TV'de yayımlanan Dünya Çarkı programında Engin Solakoğlu’nun Eylül ayından beri konuk ettiği 17 katılımcının dile getirdikleri görüş ve değerlendirmelerden seçmeleri derledik.
Dünya Çarkı | Zor Bir Yıl Biterken Neler Konuştuk?