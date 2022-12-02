Dünya Bankası Başkanı: Yoksul ülkelerin temerrüde düşme riski artıyor

Dünya Bankası Başkanı David Malpass dünyanın en yoksul ülkelerinin ikili anlaşmalar çerçevesindeki borçlarının 62 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Reuters'ın NEXT Konferansı'nda konuşan Malpass dünyanın en yoksul ülkelerinin resmi ikili alacaklılara borçlarının geçen yıla oranla yüzde 35 artışla 62 milyar dolara ulaştığını belirtti. Malpass borç yükündeki bu artışın ülkelerin temerrüde düşmeleri riskini artırdığını kaydetti.

New York'ta düzenlenen konferansta konuşan Malpass bu borç yükünün üçte-ikilik kısmının Çin'deki alacaklılara ait olduğunu dile getirdi.

Dünya Bankası Başkanı Malpass daha yoksul ülkelerin "borçlarını gerçekten ele alacak bir sistemin olmadığı düzensiz bir temerrüt sürecinden endişe duyduğunu" belirtti.

Malpass ayrıca ABD gibi gelişmiş ekonomilerde borç birikiminden de kaygı duyduğunu, bunun "gelişmekte olan ülkelerden" daha fazla sermaye çektiğini dile getirdi.

Malpass "Faiz oranları yükseldikçe gelişmiş ekonomilerde borç servisi de artıyor ve bu da dünyadan büyük miktarda sermayeyi gerektiriyor" diye konuştu.

Malpass gelecek hafta Çin'de uluslararası kuruluş ve Çinli yetkililerle ülkenin daha yoksul ülkeler için borç hafifletme yaklaşımını, Covid-19 politikaları, emlak sektöründeki durumu ve diğer ekonomik meseleleri konuşmak üzere bir toplantıya katılacağını belirtti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da katılacağı toplantıda Çin Kalkınma Bankası ve Çin Eximbank'tan yetkililerin de yer alacağı belirtildi.