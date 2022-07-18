Dünüre TCDD’den 126 milyon TL'lik ihale

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü ve Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat’a bağlı Betra Şirketi, TCDD’den 126 milyon TL değerinde ihale aldı. Şirket, son 10 yılda TCDD’den 242 milyon TL’lik ihale aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı, TCDD Genel Müdürlüğü, 29 Nisan’da “155 bin Adet B70 Beton Travers Temini” adı altında bir ihale düzenledi. Ardından da ihaleyi 126 milyon 365 bin TL teklif veren Betra Prefabrike Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kazandığı duyuruldu. Şirket ile TCDD arasında da 21 Haziran tarihinde sözleşme imzalandı.

Şirket kamudan aldığı ihalelerle, tren raylarına sinyal kablosu montajı, demiryolları üst yapı işleri, demiryolu hattı iyileştirmesi, bakım ve rehabilitasyon işleri ile yüksek hızlı tren hattın bakım ve tamirat işleri gibi birçok iş yaptı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TCDD’nin yüz milyonlarca liralık ihalesini alan Betra Prefabrike Şirketi, Uzka İnşaat isimli bir şirkete bağlı. Ayrıca, Uzka İnşaat kamudan yaklaşık 420 milyon TL değerinde 12 ihale alırken Betra Prefabrike Şirketi de kamudan son 10 yılda 242 milyon TL değerinde toplamı 15 ayrı ihale aldı. Bu iki şirketin kamudan aldığı ihalelerin toplam ise 662 milyon TL’yi buluyor.

İBB'de çalıştı

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü ve Bilal Erdoğan’ın da kayınpederi Orhan Uzuner, Uzka İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi. Şirketin ortakları ve yönetim kurulu üyeleri olduğu belirtilen Ahmet Selçuk Uzuner ile Mehmet Seçil Uzuner’in ise Orhan Uzuner’in kuzenleri olduğu öğrenildi.

Orhan Uzuner, Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin Proje Müdürlüğü’nde Mühendis olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında İstanbul 2’nci bölgeden AKP milletvekili aday adayı da olan Uzuner aday gösterilmedi.

Orhan Uzuner’in kızı Reyyan Uzuner ile Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan 2003 yılında evlendi. Reyyan Uzuner 17 yaşında olduğu için, düğün Fatih 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınan izinle gerçekleştirildi. O dönem yapılan haberlerde ise Orhan Uzuner’in Recep Tayyip Erdoğan ile akraba olduğu iddia edildi.