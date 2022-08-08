Dünkü depremin ardından Naci Görür uyardı: Bölge hareketli

Dün sabah saatlerinde Antalya'nın Kaş ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem meydana geldi.

Herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı açıklanan afeti, deprem uzmanı yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür yorumladı. Görür, depremin bu yörede karada görülen KD-GB yönlü fayların denizdeki devamları üzerinde olabileceğini belirtti.

Görür, “Daha güneydeki Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu hep hareketli” bilgilendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz hafta Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme dikkat çekerek, “İkinci bir deprem de Sarıçökek- Kaynaşlı, Düzce’de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999’da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle” ifadelerini kullanmıştı.