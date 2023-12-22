Dün 4 dört ilçe başkanı görevden alınmıştı: Bugün de İYİP'in Çankaya yönetimi görevden alındı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin işbirliği teklifini reddeden ve 81 ilde kendi adayını çıkartacağını açıklayan İYİP'te gerilim devam ediyor.

İYİP'te üst üste gelen istifa ve görevden alma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Şimdi de İYİP'in Çankaya ilçe başkanı ve ilçe yönetimine görevden el çektirildi.

İYİP Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çankaya ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine kurucu ilçe başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atandığını duyurdu.

Ankara'daki 4 ilçe başkanı görevden alınmıştı

Ankara'daki 25 ilçe başkanından 21'inin, Mansur Yavaş'ın desteklenmesi gerekti yönündeki görüşlerini genel merkeze ileten İYİP Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın dün istifa etmesinden birkaç saat sonra İYİP'in Ankara'daki 4 ilçe başkanı görevden alınmıştı.

Faruk Köylüoğlu'nun 9 Ekim'de istifa etmesinin ardından Köylüoğlu'nun yerine İYİP Ankara İl Başkanı olan Yener Yıldırım; Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurmuştu.