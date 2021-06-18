Dün, 1 milyon 582 bin doz aşı yapıldı

Dün günlük 1 milyon 582 bin aşı yapıldı.

Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından duyurdu.

Bakan Koca, şunları söyledi:

"Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler."

1.Doz uygulanan kişi sayısı 24,711,222 olurken 2.Doz uygulanan kişi sayısı 14,154,208 olarak duyuruldu. Toplam yapılan aşı sayısı 38,865,430 olduğu belirtildi.