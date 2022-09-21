Düğünde renkli şal taktıkları için tutuklanan 10 kişi tahliye edildi

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki düğünde kırmızı, yeşil ve sarı şal taktıkları için damat ve 9 kişinin yanı sıra şarkı söyleyen müzisyenlerle birlikte toplam 14 kişi hakkında "Örgüte üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Çağlayan'da bulunan 28'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Damat Mesut Karçık ile 9 kişi, tutuklu bulundukları Silivri 5 Nolu Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Tutuklu yargılanan 10 kişi savunmalarında, iddianamede üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, mahkeme delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, Aydın Kaplan, Burhan Topçu, Cahit Karçık, İbrahim Baran, İbrahim Kaplan, Mesut Karçık, Savaş Karçık, Şefik Karçık, Tahsin Karçık ve Umut Kaplan’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan müzisyenler hakkında daha önce verilen yurt dışına çıkma yasağının da kaldırılmasına hükmederek duruşmayı 19 Ocak 2023’e erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 12 Haziran’da yapılan düğün nedeniyle 14 Haziran'da damat Mesut Karçık ile 9 kişi polis tarafından ifadeye çağırıldı. Kıraç Polis Karakolu’na giden 10 kişi burada gözaltına alındı. 10 kişiye, sarı, kırmızı ve yeşil renkli şal, düğünde söylenen şarkılar ve atıldığı iddia edilen “Bijî Serok Apo” sloganları sorularak, “Örgüt propagandası yapmak" suçlaması yöneltildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen damat Mesut Karçık ile 9 kişi “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı. Savcılık tarafında hazırlanan iddianamede, Umut Kaplan, Mesut Karçık ve Tahsin Karçık hakkında “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak”; Aydın Kaplan, Orhan Topcu, Cahit Karçık, Savaş Karçık, İbrahim Baran, İbrahim Kaplan, Kasım İdiz ile müzisyenler Senar Ok, Orhan İdiz, Celadet Döner ve Hakan İdiz hakkında ise “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 10 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.